4 июня проходит под знаком повышенной настороженности. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН зафиксировала на поверхности светила серию вспышек, среди которых особенно выделяются две мощные вспышки класса М. Хотя в официальных прогнозах 4 июня пока удерживается в рамках «зеленой» зоны (индекс активности 2,5–3,5 балла), вероятность геомагнитного возмущения выросла до 31%. Солнце явно выходит из состояния покоя, и метеозависимым людям следует проявлять осторожность.

Давление в Москве и Санкт-Петербурге

Показатели атмосферного давления в крупнейших городах России 4 июня остаются в рамках физиологической нормы. В Москве давление составит около 748 мм рт. ст., в Санкт-Петербурге — 760–761 мм рт. ст. Это стабильные значения, которые не должны провоцировать ухудшение самочувствия у здоровых людей. Однако помните: при склонности к метеочувствительности даже незначительные перепады давления могут усиливать реакцию организма на общую геомагнитную нестабильность.

График активности: от затишья к «красному» шторму

Ситуация в июне обещает быть динамичной. Несмотря на то, что сегодняшний день проходит в «зеленом» режиме, эксперты уже предупреждают о предстоящих нагрузках:

3–10 июня: Период относительного баланса, когда организм может восстановиться.

11–13 июня: Пиковая нагрузка. Ожидается жесткий геомагнитный шторм силой до 6 баллов. В эти дни возможны сбои в работе электроники и резкое ухудшение состояния у людей с сердечно-сосудистыми патологиями.

Вторая половина месяца: Пока прогнозируется стабилизация обстановки, но, учитывая недавние вспышки класса М, ситуация может измениться в любой момент.

Как защитить организм в период солнечной активности

Кардиологи подчеркивают: вспышки на Солнце — это стресс-фактор для нервной и кровеносной систем. Чтобы минимизировать влияние геомагнитных возмущений, придерживайтесь простых правил:

Контроль вязкости крови: Употребляйте 2–2,5 литра чистой воды в сутки. Это простая мера предотвращает сгущение крови и снижает нагрузку на сердце.

Коррекция рациона: В периоды повышенной активности Солнца исключите тяжелую жирную пищу, алкоголь и избыток соли. Налегайте на калийсодержащие продукты (курага, орехи, бананы) — они помогают поддерживать ритм сердца.

Разумная активность: В дни потенциальных бурь (особенно при угрозе 5-6 баллов) избегайте силовых тренировок и стрессовых ситуаций на работе.

Контрастный душ: Отличное средство для тренировки сосудов, помогающее организму быстрее адаптироваться к изменениям геомагнитного фона.

Важное напоминание

Магнитная буря — это прежде всего невидимое возмущение, которое «бьет» по самым слабым звеньям нашего здоровья. Если вы страдаете гипертонией, аритмией или недавно перенесли сердечно-сосудистые заболевания, не игнорируйте сигналы организма. При резких головных болях или перепадах давления не занимайтесь самолечением — своевременная консультация с врачом является самым надежным способом сохранения здоровья в любые, даже самые «штормовые» дни июня.