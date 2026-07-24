«Я живу в двухмерном мире»: девушка спит по 20 часов в сутки из-за синдрома «спящей красавицы»

Представьте: вы просыпаетесь утром, но не можете даже встать с кровати — все тело словно налито свинцом, а сознание уплывает обратно в сон. Для 33-летней француженки Леонии это не метафора, а суровая реальность: она живет с синдромом «спящей красавицы», который заставляет ее проводить во сне до 20 часов в сутки. Об этом сообщает HuffPost.

Все началось с обычного утра, когда Леония проснулась настолько разбитой, что не смогла дойти до университета. С тех пор ее жизнь разделилась на две фазы: долгий, глубокий сон и короткие промежутки, полные дереализации. Неврологи поставили диагноз — синдром Клейне — Левина, заболевание, которое встречается буквально один-три случая на миллион человек.

Патология проявляется приступами многочасового сна, а в моменты бодрствования пациенты испытывают серьезные когнитивные трудности: им сложно думать, говорить и выполнять элементарные бытовые задачи.

Сама Леония описывает свое состояние как «попадание в двухмерный мир» — все вокруг кажется плоским, словно картинка из видеоигры, при этом накатывает чувство опьянения и ощущение, что она застряла в чужом сне. Это состояние не просто пугает — оно выключает ее из реальности на дни и недели.

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