«Адские колокольчики». Отдыхающих в Приморье атаковали медузы

Как сообщается, из-за прогрева воды в Японском море свыше плюс 20 градусов отмечена повышенная активность крестовиков, особенно на мелководье – в бухтах Новик, Тавайза и Муравьиная. От контактов с медузами страдают отдыхающие: только за последние 21 день помощь врачей понадобилась 15 человекам. Снижение численности этих морских обитателей прогнозируется только с приходом осени.

После встречи с крестовиком в течение 40 минут у пострадавших возникает сильная ломота в теле и приступообразный удушающий кашель.

Ранее самарчанка Борисова предупредила о медузах и мутной воде после дождей в Абхазии.