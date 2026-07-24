«Адские колокольчики». Отдыхающих в Приморье атаковали медузы
Медузы-крестовики ежедневно жалят купальщиков в бухтах Приморья
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
Пляжные зоны Приморского края столкнулись с активностью опасных медуз-крестовиков. На ситуацию обратил внимание телеграм-канал Amur Mash.
Как сообщается, из-за прогрева воды в Японском море свыше плюс 20 градусов отмечена повышенная активность крестовиков, особенно на мелководье – в бухтах Новик, Тавайза и Муравьиная. От контактов с медузами страдают отдыхающие: только за последние 21 день помощь врачей понадобилась 15 человекам. Снижение численности этих морских обитателей прогнозируется только с приходом осени.
После встречи с крестовиком в течение 40 минут у пострадавших возникает сильная ломота в теле и приступообразный удушающий кашель.
Ранее самарчанка Борисова предупредила о медузах и мутной воде после дождей в Абхазии.