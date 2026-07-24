«Огненный щит над регионами». ПВО уничтожила 210 дронов ВСУ за полдня

По данным Министерства обороны России, в течение 12 часов — с 08:00 до 20:00 по московскому времени — средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 210 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с украинской стороны.

Как следует из официального сообщения ведомства, дроны поражались над обширными территориями: в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Все цели были уничтожены дежурными расчетами ПВО в установленный временной промежуток.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 24 июля ПВО сбила 50 дронов над Ленобластью.