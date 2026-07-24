«Тысяча невидимок на ресницах». У жителя Китая резко упало зрение из-за клещей в веках

Гражданин КНР столкнулся с серьезным ухудшением остроты зрения после того, как его веки поразили более тысячи микроскопических паразитов. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Как уточняет газета, на протяжении шести месяцев пациент жаловался на зуд и выраженную сухость глаз. Применявшиеся им увлажняющие капли не давали эффекта.

«У жителя Китая резко ухудшилось зрение, в его веках было более чем тысяча клещей», — говорится в материале.

После диагностики врачи выявили у мужчины демодекозный блефарит — воспаление, спровоцированное условно-патогенным клещом рода Demodex. В публикации отмечается, что причиной развития заболевания стали негигиеничные повседневные привычки: пациент часто тер глаза руками и нерегулярно менял постельное белье.

Ранее сообщалось о том, что в заднем проходе китайца обнаружили 17-сантиметровый батат.