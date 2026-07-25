«Денег не давать и в реку не лезть». Строгие запреты дня Прокла: почему нарушителей ждут болезни и разорение?

25 июля 2026 года в православном календаре значится как день памяти мучеников Прокла и Илария. В народе эта дата известна под названиями «Великие росы» либо «Прокл Плакальщик». В этом году этот день приходится на субботу, что, по убеждению предков, придает ему особый смысл для тех, кто сверяет свои поступки с природными циклами. Считается, что именно с этого момента лето начинает «плакать», даря земле животворящую влагу, но одновременно с этим испытывает человека на прочность через систему запретов и примет.

В день Прокла действует множество строгих ограничений. Нарушивший их, по поверьям, рискует не только испортить себе настроение, но и навлечь несчастья на весь грядущий год, сообщает МК.

Главный запрет касается слез: плакать 25 июля нельзя. Пролитые в эту дату слезы, согласно поверьям, «затягиваются» на двенадцать месяцев вперед, провоцируя новые поводы для огорчений.

Также под запретом любая тяжелая физическая работа, в первую очередь для женщин. Считается, что излишнее напряжение в этот день оборачивается затяжными недугами

Запрещено заниматься рукоделием и ремонтом — шить, вязать, чинить вещи нельзя. Это, по народным представлениям, нарушает «энергетический покой» дома и может «запутать» нити судьбы человека.

Под финансовым табу — давать и брать деньги взаймы, совершать крупные покупки и стартовать в новых проектах. Сделки будут провальными, а денежные потоки перекроются.

Есть и пищевые ограничения: не следует принимать угощение от посторонних, чтобы случайно не «забрать» чужую болезнь, а также стоит исключить из рациона сахар и сладости — это может привести к тому, что человека обманут.

Водная стихия также под запретом. Нельзя купаться в открытых водоемах (особенно это опасно для незамужних девушек — есть риск привлечь внимание водяного), попусту лить воду, ссориться у реки или бросать в нее мусор.

Что касается энергетической чистоты, то под запретом ссоры, сплетни, сквернословие и месть. Любой негатив, посланный в этот день, вернется отправителю в тройном размере. Кроме того, не стоит держать двери дома открытыми (уходит счастье) и прощаться на лестнице (это к срыву планов).