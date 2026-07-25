«Адская вонь под окнами». В Башкирии поле четыре месяца утопает в фекалиях

В одном из населенных пунктов Башкирии местный житель выразил недовольство из-за зловония, исходящего от затопленного сточными водами поля. На проблему в регионе обратил внимание телеграм-канал Mash Batash.

Молодой человек продемонстрировал источник едкого запаха на окраине села Булгаково, где уже свыше четырех месяцев скапливаются канализационные стоки.

«Это то, что вышло из моей попы и из попы вот этих вот всех домов», — пояснил он, указывая сначала на многоквартирные здания за спиной, а затем на ручей из фекалий в поле рядом с собой.

По словам юноши, прорыв трубопровода произошел еще весной, и с тех пор территория постепенно загрязняется нечистотами, из-за чего в округе стоит устойчивый неприятный запах. При этом, как утверждает сельчанин, управляющая компания не предпринимает никаких мер для устранения аварии.

Ранее сообщалось о том, что на юге Москвы квартиру в ЖК затопило фекалиями и наполнителем для кошек.