«Рост цен возможен». Что случилось после ударов по складам WB — почему Набиуллина заговорила о рисках?

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что серия украинских ударов по логистическим центрам Wildberries может спровоцировать рост потребительских цен. Такое заявление она сделала в ходе пресс-конференции, сообщает РИА Новости .

«Да, текущий рост цен возможен под влиянием этих шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции, то есть имеют ли они такие вторичные эффекты, которые заставят нас реагировать мерами денежно-кредитной политики», – отметила глава регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор не должен ужесточать денежно-кредитную политику в ответ на каждое подобное событие. По ее мнению, если влияние такого шока носит временный характер, последствия будут исчерпаны естественным путем, и вмешательство ЦБ не потребуется.

Ранее сообщалось о том, что туристы положительно оценили питание в отеле Wildberries в Египте.