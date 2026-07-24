Двойная расправа в Омске: рецидивист зарезал сожительницу, а через два дня — таксистку

Кровавый след из Омска потряс жителей — 29-летний рецидивист за два дня расправился с двумя женщинами: сначала зарезал сожительницу в приступе ревности, а затем, вызвав такси, перерезал горло молодой водительнице. Его остановила лишь авария — после очередного удара ножом машина съехала в кювет, и убийца сам получил травмы, попавшись в руки силовиков. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на СК РФ.

17 июля в экстренные службы поступил автоматический сигнал тревоги из такси. Прибывшие на место правоохранители и медики обнаружили страшную картину: автомобиль съехал с трассы и врезался в деревья, рядом лежал мужчина с травмами, а в нескольких метрах — тело девушки-водителя с множественными колото-резаными ранениями, на руках которой застыли следы отчаянной самообороны. Подозреваемого, неоднократно судимого за тяжкие преступления, задержали на месте. Его травмы оказались не смертельными, и теперь он ответит перед судом.

Но на этом кошмар не закончился. В ходе следствия выяснилось, что этот же мужчина причастен к исчезновению своей 42-летней сожительницы — сестра погибшей заявила о пропаже, и следователи вскрыли квартиру на Космическом проспекте. Там они нашли тело женщины без признаков жизни.

В результате аварии, спровоцированной его действиями, он сам получил травмы, что позволило полиции оперативно его задержать.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали рецидивиста за поджог дома с гибелью женщины.