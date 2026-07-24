«Свобода от цепей». Президент Польши подписал закон, запрещающий содержание собак на привязи

Президент Польши Кароль Навроцкий утвердил закон, который полностью исключает содержание собак на привязи. Это решение было принято спустя восемь месяцев после того, как глава государства отклонил предыдущую версию документа, сочтя ее требования чрезмерно жесткими для фермеров и владельцев рабочих пастушьих собак.

«Первым из подписанных мною сегодня законов стал закон о внесении изменений в закон о защите домашних животных, либо, как его называют, закон о привязи», — заявил Навроцкий в видеообращении.

Как пояснил польский лидер, обновленная редакция нормы была доработана с учетом позиции аграриев, заводчиков и специалистов-кинологов. Предыдущая версия закона, действовавшая с 1997 года, допускала содержание собак на привязи, но требовала, чтобы длина цепи превышала три метра. Новые правила полностью убирают это исключение, что знаменует ужесточение национального законодательства в области защиты животных.

Ранее сообщалось о том, что ветеринар Захаренко предупредила об опасности мороженого для собак.