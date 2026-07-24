«Я не понимаю, что с меня списывают»: сбежавший Привольнов пожаловался на израильскую бюрократию

Он покинул Россию, но земля обетованная встретила его не только солнцем и морем — бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов теперь головой уходит в израильские квитанции и электронные счета. И, похоже, ностальгия по простым российским коммуналкам становится все ощутимее. Об этом сообщает Lenta.ru.

В интервью местному изданию «Вести» эмигрант честно признался, что главный враг его комфортной жизни в Израиле — не жара и не политическая обстановка, а бюрократия и иврит. По его словам, он до сих пор не может разобраться в хитросплетениях местных платежей: откуда списываются деньги, за что именно и почему именно столько. Языковой барьер только усугубляет ситуацию — без знания иврита приходится буквально гадать, что скрывается за строками в счетах.

Ранее не стало сыгравшего в сериалах «След» и «Глухарь» актера Юрия Лопарева.