Легкие не забывают курение: почему риск болезней сохраняется даже после отказа от сигарет

Отказ от курения помогает легким восстановиться, но не все последствия исчезают полностью, пишет Newsweek. Команда Университета Макгилла в Монреале изучила, почему бывшие курильщики все равно чаще сталкиваются с заболеваниями легких, чем люди, которые никогда не курили.

Исследование опубликовано в научном журнале Translational Research. Ученые провели анализ данных о 100 тыс. клеток легких людей, которые никогда не курили, бывших курильщиков и тех, кто продолжает курить. Это позволило изучить молекулярные изменения более чем в 40 типах клеток.

Профессор Кэролин Бэглол из Университета Макгилла объяснила: после отказа от курения часть клеток действительно восстанавливается, однако другие сохраняют изменения в генах, связанных со строением тканей, работой иммунной системы и состоянием сосудов.

В клетках легких некоторых экс-курильщиков ученые обнаружили особые молекулярные признаки, которых не было ни у активных курильщиков, ни у людей, никогда не куривших. Это может указывать на то, что отказ от курения сам по себе оставляет в легких отдельный биологический след.

Авторы подчеркивают: бросать курить по-прежнему крайне важно, поскольку это снижает риск серьезных заболеваний. Новые данные помогают лучше понять, какие изменения в легких могут исчезать после отказа от курения, а какие способны сохраняться годами и поддерживать повышенный риск рака легких и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).