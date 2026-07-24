Не берите это даже по акции: три продукта, на которых мгновенно размножаются бактерии

Даже специалисты по пищевой безопасности не делят все продукты на полностью опасные и полностью безопасные, но некоторые из них сами стараются не есть, пишет TIME. Бывший сотрудник управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) Фрэнк Яннас отмечает, что при выборе еды он ориентируется на оценку рисков, а не на страх.

Яннас назвал три продукта, которые, по его мнению, чаще других могут быть источником опасных бактерий.

Первый — сырое молоко и сыры из него. Эксперты напоминают: пастеризация значительно снижает риск заражения, тогда как сырые молочные продукты могут быть связаны с тяжелыми кишечными инфекциями, включая инфекции, вызванные кишечной палочкой.

В список также попала дыня. Из-за грубой кожуры ее сложно тщательно вымыть, а нож при нарезке может перенести бактерии с поверхности внутрь плода. Нарезанную дыню не рекомендуют оставлять при комнатной температуре дольше двух часов.

Еще одна группа риска — сырые устрицы и моллюски. Они фильтруют воду и могут накапливать вредные микроорганизмы. Осторожнее стоит быть и с роллами: врач-инфекционист Дэниел Гриффин предпочитает видеть рыбу целиком, а не есть ее в виде начинки, скрытой внутри рисового шарика.

К другим потенциально опасным продуктам относятся недожаренная свинина, сырые ростки, готовые нарезанные фрукты и овощи, сырые яйца, бургеры с недостаточной прожаркой и блюда с пикников, которые долго находятся в тепле.

Главный вывод прост: удобство не всегда стоит возможного риска, особенно если продукт нельзя тщательно вымыть, хорошо прожарить или проверить на качество.