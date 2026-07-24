«Обложите нас!». 120 британских миллионеров требуют повысить им налоги

Более 120 британских миллионеров направили новому премьер-министру Энди Бернэму коллективное обращение с просьбой увеличить налоговую нагрузку именно на богатых. Среди подписавшихся – бывший футболист Гари Линекер, музыкальный продюсер Брайан Ино, кинорежиссер Ричард Кертис и экс-руководитель сети пекарен Greggs Иэн Грегг, сообщает Mirror.

Инициатором послания выступила группа Patriotic Millionaires. В документе подчеркивается, что речь не идет о повышении сборов с работающих граждан – изменения предлагаются для самых обеспеченных слоев, чьи доходы образуются за счет принадлежащего им капитала. Авторы письма заявляют, что «гордятся тем, что платят налоги, и хотят, чтобы страна процветала», а также выражают доверие обещаниям нового кабинета.

Организаторы предлагают ввести ежегодный 2-процентный налог на состояние, превышающее 10 миллионов фунтов стерлингов. По их подсчетам, данная мера способна приносить казне до 24 миллиардов фунтов ежегодно, а реформа налога на прирост капитала – еще 12 миллиардов. Согласно опросу внутри группы, 75% миллионеров высказались за повышение налогов для самих себя.

За несколько дней до официального вступления в должность Бернэм в интервью Линекеру допустил введение налога на богатство, отметив, что правительству, вероятно, придется «попросить немного больше». Оппозиционные консерваторы, в свою очередь, уже предложили желающим добровольно перечислять больше средств воспользоваться действующей системой пожертвований в госказну.

Ранее сообщалось о том, что Берлин и Лондон хотят избавиться от военной зависимости от США.