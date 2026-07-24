Медузы-крестовики атаковали пляжи Приморья: люди хватаются за горло и валятся от ломоты в теле

Пляжный отдых на побережье Приморья превратился в русскую рулетку — Японское море наводнили ядовитые медузы-крестовики, и за последние три недели от их жгучих касаний пострадали уже 15 человек. Купальщики хватаются за грудь от удушающего кашля, а тело ломит так, будто его переехал грузовик, и спад активности ожидается только к осени. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным местных телеграм-каналов, вода у побережья прогрелась выше +20 градусов, и именно это спровоцировало массовое нашествие крестовиков в мелководных бухтах — Новик, Тавайза и Муравьиная. Эти бухты традиционно считались излюбленными местами отдыха, но теперь там настоящий ад.

Встреча с медузой длится всего мгновение, но последствия длятся не менее 40 минут: пострадавшие жалуются на сильнейшую ломоту во всем теле, нехватку воздуха и приступы кашля, которые не дают вздохнуть. При этом внешне медуза-крестовик выглядит безобидно — небольшой, почти прозрачный купол с рисунком в виде креста, но ее стрекательные клетки проникают в кожу и мгновенно впрыскивают токсин.

В МЧС предупредили: если наступил на медузу или коснулся ее в воде, нужно немедленно покинуть море, промыть место укуса водой (но не пресной!), приложить лед и срочно обратиться к врачу. Особенно опасно купаться вблизи бухт, где вода стоит и прогревается быстрее — там концентрация крестовиков максимальна.

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