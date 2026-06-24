Магнитная буря накроет новой силой 24 июня: россиян начнет шатать от геомагнитных возмущений уже через пару часов

Геомагнитная обстановка 24 июня останется нестабильной. Специалисты оценивают вероятность магнитной бури в 36%, а метеозависимым людям рекомендуют внимательнее относиться к своему самочувствию.

В среду, 24 июня, специалисты прогнозируют повышение геомагнитной активности. Несмотря на отсутствие мощных солнечных вспышек в последние сутки, влияние ранее сформированных потоков солнечного ветра продолжает сказываться на магнитном поле Земли.

Вероятность магнитной бури остается высокой

Согласно данным ученых, вероятность развития магнитной бури 24 июня составляет 36%. Еще в 35% случаев магнитосфера может находиться в возбужденном состоянии, а вероятность спокойной геомагнитной обстановки оценивается в 29%.

Ожидается, что индекс геомагнитной активности Ap достигнет значения 12, что соответствует умеренно повышенному уровню возмущений. В течение дня возможны кратковременные периоды слабой магнитной бури класса G1.

Какой будет ситуация в ближайшие недели

По предварительным прогнозам, повышенная геомагнитная активность сохранится 24 и 25 июня. После этого обстановка должна стабилизироваться, а июль, как ожидается, пройдет преимущественно спокойно.

При этом специалисты напоминают, что долгосрочные прогнозы могут изменяться в зависимости от новых процессов на Солнце и характеристик солнечного ветра.

Что происходит во время магнитной бури

Магнитные бури возникают из-за воздействия на магнитное поле Земли потоков заряженных частиц, поступающих от Солнца. Чаще всего такие явления связаны с солнечными вспышками и выбросами корональной массы.

Интенсивность геомагнитных возмущений определяется по Kp-индексу. Значения от 5 баллов и выше считаются магнитной бурей различной силы.

На что могут жаловаться метеозависимые люди

Во время геомагнитных колебаний некоторые люди отмечают ухудшение самочувствия. Среди наиболее распространенных симптомов специалисты называют головные боли, колебания артериального давления, повышенную утомляемость, нарушения сна, снижение концентрации внимания и эмоциональную нестабильность.

Для поддержания хорошего самочувствия рекомендуется соблюдать режим отдыха, пить достаточное количество воды, избегать чрезмерных нагрузок и продолжать прием назначенных врачом препаратов.