Магнитные бури или больные сосуды: как отличить метеозависимость от опасных симптомов

Едва синоптики объявляют о магнитных бурях, как многие начинают чувствовать недомогание. Головная боль, слабость, перепады давления — все это привычно списывают на погодные капризы. Но насколько безобидна метеочувствительность и когда она становится лишь ширмой для серьезных сосудистых патологий? Как распознать тревожные сигналы и правильно действовать, корреспонденту REGIONS рассказала врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко.

Магнитная буря или больной сосуд?

По словам специалиста, геомагнитные возмущения действительно способны ухудшать состояние людей с хроническими недугами, особенно у сердечников и гипертоников. Однако далеко не каждый случай плохого самочувствия в дни бурь объясняется исключительно солнечной активностью. За частыми головными болями и скачками давления могут скрываться гипертония, вегетососудистая дистония или даже ранние признаки инсульта. Поэтому, предупреждает врач, не стоит все списывать на погоду — подобные симптомы требуют внимания и диагностики.

Как отличить одно от другого

Куденко выделяет несколько критериев, позволяющих разделить метеозависимость и реальные сосудистые проблемы.

При метеозависимости недомогание возникает строго в дни геомагнитных возмущений и обычно проходит через сутки. Головная боль носит умеренный, ноющий характер, артериальное давление колеблется незначительно, а состояние улучшается после отдыха или легких успокаивающих средств.

Если же голова болит часто и вне зависимости от погоды, давление нестабильно и долго не приходит в норму, появляются дополнительные настораживающие признаки — головокружение, шум в ушах, нарушения зрения, онемение конечностей, слабость в одной половине тела, — это уже сигнал тревоги. Врач настаивает: если вы заметили подобные симптомы, нельзя откладывать визит к специалисту.

«Магнитные бури и перепады атмосферного давления могут ухудшать самочувствие у метеочувствительных людей, но если у вас регулярно болит голова или скачет давление, это повод обследоваться. Не списывайте все на погоду — за этим могут стоять серьезные заболевания», — говорит Александра Куденко.

Измеряем давление правильно: главное правило жары

В жаркую погоду корректное измерение давления становится особенно важным. Врач обращает внимание на частую ошибку: многие меряют давление сразу после возвращения с улицы, физической работы или активных дачных дел. В таких условиях показатели будут завышены из-за естественной реакции организма на нагрузку.

Чтобы получить достоверные цифры, необходимо выждать 10–15 минут в спокойном состоянии, сидя в тишине. Только после этого можно приступать к измерению. Игнорирование этого правила приводит к ложным результатам и необоснованному приему гипотензивных препаратов.

Дыхание против стресса: техника, которая работает

Перед тем как измерить давление или просто успокоиться, врач предлагает использовать простые дыхательные упражнения. Они помогают снять нервное напряжение и нормализовать пульс. Одна из рекомендованных техник — «квадратное дыхание»: вдох на четыре счета, задержка дыхания на четыре, выдох на четыре, снова задержка на четыре. Повторить 5–10 раз. Альтернатива — медленный вдох через нос, представляя, что вы наполняетесь спокойствием, и медленный выдох через рот, визуализируя, как уходит тревога. Достаточно 3–5 минут такой практики, чтобы нервная система пришла в равновесие.

Что делать при резких скачках давления

Если давление внезапно подскочило или упало, первое и главное — сохранять спокойствие. Врач советует принять удобное положение, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Если у вас есть прописанные врачом препараты — принять их согласно инструкции. Ни в коем случае не стоит пытаться сбивать давление народными методами или резко менять дозировку. Если состояние не улучшается, необходимо вызывать скорую помощь.

Главный принцип, по словам Куденко, — не паниковать. Стресс сам по себе поднимает давление, усиливая проблему. Лучше перестраховаться и обратиться за профессиональной помощью, чем рисковать своим здоровьем. Регулярные обследования у терапевта и внимательное отношение к своему организму — лучшая профилактика сосудистых катастроф.