Штраф ₽20 тыс. и божья кара: как жительница Лобни решила бороться с воровкой цветов

Целый триллер развернулся в одном из дворов микрорайона Красная Поляна в Лобне. Здесь кто-то систематически ворует цветы прямо из-под балкона местной жительницы. Она решила припугнуть воришку штрафом и Богом, сообщил REGIONS.

Объявление с небесной угрозой

Жительница Лобни вывесила на балконе предупреждение с угрозой божьего наказания и штрафом в ₽20 тыс. за кражу цветов. Женщина годами тратит силы и средства на оформление палисадника под окнами, но самые лучшие растения регулярно выкапывает одна и та же воровка.

Мнение юриста: законно ли самодеятельное наказание

Подмосковный юрист Андрей Мелентьев объяснил, что сумма штрафа, которую пострадавшая решила обозначить в объявлении на окне, не имеет правовых оснований. Частное лицо не вправе самостоятельно устанавливать санкции для других граждан. Объявление на стекле работает как психологический прием для устрашения, но юридической силы не несет.

«Ситуация с разоренным палисадником в Лобне вызывает искреннее сочувствие к труду цветовода, однако заявленная на окне сумма штрафа не имеет под собой реальных правовых оснований. Изучая архивы волостных судов Московской губернии, я регулярно встречаю упоминания подобных соседских тяжб из-за сорванного урожая или потоптанных грядок, где обиженная сторона всегда требовала возмещения в многократном размере. Однако ни в исторической ретроспективе, ни в современной российской правовой системе частное лицо не наделено полномочиями самостоятельно устанавливать штрафные санкции для других граждан», — объяснил юрист.

Что грозит воровке по закону

Юрист также добавил, что тайное хищение цветов квалифицируется как мелкое хищение по статье об административных правонарушениях, если стоимость украденного не превышает ₽2,5 тыс. Когда участковый по записям с камер установит личность вора, государство назначит штраф до пятикратной стоимости похищенного, но не менее ₽1 тыс.

Как пострадавшей получить компенсацию

Помимо административного наказания владелица палисадника может потребовать компенсацию ущерба через гражданский суд. Она вправе взыскать с воровки реальную стоимость испорченного имущества. Для этого потребуются чеки на покупку саженцев, луковиц и удобрений.

«Ничего святого! Остается только уповать на Бога...» — отмечено в объявлении местной жительницы.

Что касается «наказания от Бога» — здесь свои законы

Что ж касается «наказания от Бога», то здесь, как известно, есть восьмая заповедь «Не укради», записанная в Библии. Она запрещает любое незаконное присвоение чужого имущества, даже такого, как кем-то купленные и высаженные у дома цветы.

Ранее сообщалось, что в Пущине коммунальщики вырастили бананы, папайю и кофейные кусты.