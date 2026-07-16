Атака БПЛА ВСУ на регионы России 16 июля: почему главной целью была Саратовская область
«Архангел спецназа»: Саратовскую область назвали целью атаки ВСУ 16 июля
В ночь на 16 июля 2026 года Вооруженные силы Украины предприняли одну из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Военные аналитики и профильные каналы раскрыли предполагаемый маршрут и основные цели налета, пишет Лента.ру.
Направление удара и география налета
По информации профильного телеграм-канала «Архангел спецназа», ключевым вектором удара противника этой ночью стала Саратовская область.
Схема продвижения беспилотников:
- Маршрут следования: Противник направил сразу несколько групп ударных БПЛА через воздушное пространство Воронежской и Волгоградской областей.
- Дополнительные цели: Помимо Саратовской области, попытки нанести удары по объектам промышленности и инфраструктуры были зафиксированы в Ярославской области и Ставропольском крае.
- Общий масштаб: По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО за ночь было перехвачено и уничтожено 375 беспилотных летательных аппаратов над 19 регионами страны и акваториями морей.
В районах пролета и падения обломков дронов работают оперативные и следственные группы.