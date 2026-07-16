«У меня лапки»: найдены грозные тираннозавры размером с котенка

Детеныши тираннозавра могли быть совсем не такими, как их обычно показывают в кино, пишет ScienceAlert. Редкая находка палеонтологов показала: новорожденные ящеры этого вида были меньше кошки и появлялись на свет не по одному, а большими выводками.

Исследование опубликовано в журнале Biology. Палеонтолог Ник Лонгрич из Университета Бата рассказал, что его команда обнаружила в музейных коллекциях первые останки только что вылупившихся тираннозавров. Такие мелкие кости часто остаются без внимания: ученые обычно изучают крупные черепа и скелеты, а небольшие фрагменты годами лежат в запасниках.

Одна из находок оказалась крошечной плюсневой костью стопы. Ее пористая поверхность показала, что она принадлежала очень молодому животному. При сравнении с останками других динозавров выяснилось: скорее всего, это тираннозавр.

По оценке исследователей, детеныш мог быть около 75 см в длину и весить примерно 2,5 кг, а сразу после вылупления — около 1,7 кг. Такие цифры куда меньше предыдущих измерений.

Ученые сделали вывод, что яйца тираннозавров были относительно небольшими, а кладка могла включать 20–30 яиц. Значит, грозный ящер, возможно, вкладывал меньше заботы в каждого малыша, чем предполагали раньше, и занимал промежуточное место между рептилиями и птицами по стратегии размножения.