Торговый коллапс: почему улицы Омска массово пестрят табличками «Сдается в аренду»

РГ: улицы Омска массово пестрят табличками «Сдается в аренду»

Общество

В Омске наблюдается волна закрытий торговых точек — от небольших шоурумов до крупных сетевых ритейлеров. Витрины с объявлениями «Сдается в аренду» появляются как на окраинах, так и на центральных улицах города, пишет РГ.

Что закрывается и масштабы проблемы

Тенденция затронула самые разные сегменты рынка:

  • Обувь и одежда: Сократили свое присутствие две крупные обувные сети, закрылся дизайнерский универмаг, салон спортивной одежды и два известно шоурума, проработавших 10 лет.
  • Ювелирный сегмент: По данным 2ГИС, за последний год в Омске закрылось более 10% ювелирных салонов (в среднем по России снижение составило 6%).
  • Торговые центры: Прогнозируется дальнейшее падение заполняемости ТЦ и рост автоматизации (зон самообслуживания).

Основные причины кризиса в офлайн-торговле

Эксперты и Омский союз предпринимателей выделяют несколько ключевых факторов:

  • Изменения в налогообложении: Повышение НДС до 22%, поэтапное снижение лимитов доходов для УСН и патентной системы (до 20 млн рублей), а также расширение обязательной маркировки «Честный знак».
  • Рост издержек: Подорожание аренды, электроэнергии и логистики привело к вынужденному росту цен.
  • Экспансия маркетплейсов: В Омске работает уже более 2000 пунктов выдачи заказов (рост на 15% за год), которые забирают основной трафик покупателей.
  • Падение покупательской способности: Из-за роста цен поток клиентов в физических магазинах стабильно снижается.

Есть ли позитивные изменения?

Несмотря на общий спад, в городе открываются новые продуктовые маркеты, расширяются сети фудкортов, а также готовится к открытию фирменный магазин международной бытовой техники. Ритейлеры отмечают, что при покупке сложной электроники клиенты по-прежнему ценят возможность личного осмотра и консультации.

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