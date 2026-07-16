Торговый коллапс: почему улицы Омска массово пестрят табличками «Сдается в аренду»
РГ: улицы Омска массово пестрят табличками «Сдается в аренду»
В Омске наблюдается волна закрытий торговых точек — от небольших шоурумов до крупных сетевых ритейлеров. Витрины с объявлениями «Сдается в аренду» появляются как на окраинах, так и на центральных улицах города, пишет РГ.
Что закрывается и масштабы проблемы
Тенденция затронула самые разные сегменты рынка:
- Обувь и одежда: Сократили свое присутствие две крупные обувные сети, закрылся дизайнерский универмаг, салон спортивной одежды и два известно шоурума, проработавших 10 лет.
- Ювелирный сегмент: По данным 2ГИС, за последний год в Омске закрылось более 10% ювелирных салонов (в среднем по России снижение составило 6%).
- Торговые центры: Прогнозируется дальнейшее падение заполняемости ТЦ и рост автоматизации (зон самообслуживания).
Основные причины кризиса в офлайн-торговле
Эксперты и Омский союз предпринимателей выделяют несколько ключевых факторов:
- Изменения в налогообложении: Повышение НДС до 22%, поэтапное снижение лимитов доходов для УСН и патентной системы (до 20 млн рублей), а также расширение обязательной маркировки «Честный знак».
- Рост издержек: Подорожание аренды, электроэнергии и логистики привело к вынужденному росту цен.
- Экспансия маркетплейсов: В Омске работает уже более 2000 пунктов выдачи заказов (рост на 15% за год), которые забирают основной трафик покупателей.
- Падение покупательской способности: Из-за роста цен поток клиентов в физических магазинах стабильно снижается.
Есть ли позитивные изменения?
Несмотря на общий спад, в городе открываются новые продуктовые маркеты, расширяются сети фудкортов, а также готовится к открытию фирменный магазин международной бытовой техники. Ритейлеры отмечают, что при покупке сложной электроники клиенты по-прежнему ценят возможность личного осмотра и консультации.