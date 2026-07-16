Пули за царапину: как случайная оплошность грузчика привела к кровавой расправе в Петербурге

РЕН ТВ: оплошность грузчика привела к кровавой расправе в Петербурге

Общество

В Красносельском районе Санкт-Петербурга обычный бытовой инцидент во дворе перерос в кровавое преступление с применением огнестрельного оружия. На улице Массальского автовладелец открыл огонь по людям из-за повреждения машины, пишет РЕН ТВ.

Детали конфликта на улице Массальского

По предварительным данным, причиной агрессии стала царапина на лакокрасочном покрытии припаркованного автомобиля:

  • Причина спора: Грузчик во время работы случайно задел и поцарапал стоящую во дворе машину.
  • Реакция хозяина: Владелец авто отказался решать вопрос мирным путем или оформлять протокол. Вместо диалога он достал оружие и открыл огонь на поражение.
  • Пострадавшие: В результате применения оружия ранения различной степени тяжести получили два человека.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, тип примененного оружия и точный статус участников конфликта.

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