Пули за царапину: как случайная оплошность грузчика привела к кровавой расправе в Петербурге
РЕН ТВ: оплошность грузчика привела к кровавой расправе в Петербурге
В Красносельском районе Санкт-Петербурга обычный бытовой инцидент во дворе перерос в кровавое преступление с применением огнестрельного оружия. На улице Массальского автовладелец открыл огонь по людям из-за повреждения машины, пишет РЕН ТВ.
Детали конфликта на улице Массальского
По предварительным данным, причиной агрессии стала царапина на лакокрасочном покрытии припаркованного автомобиля:
- Причина спора: Грузчик во время работы случайно задел и поцарапал стоящую во дворе машину.
- Реакция хозяина: Владелец авто отказался решать вопрос мирным путем или оформлять протокол. Вместо диалога он достал оружие и открыл огонь на поражение.
- Пострадавшие: В результате применения оружия ранения различной степени тяжести получили два человека.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, тип примененного оружия и точный статус участников конфликта.