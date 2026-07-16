«Так и не проснулся»: не стало сыгравшего в сериале «Улицы разбитых фонарей» художника Анатолия Заславского

Российский художник и актер Анатолий Заславский, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер на 87-м году жизни. О его смерти сообщили в окружении артиста, передает aif.ru.

Супруга Ирина рассказала, что он ушел из жизни дома, во сне, безболезненно. У Анатолия Савельевича была онкология, но точная причина смерти не уточняется.

Заславский родился в 1939 году в Киеве. Он окончил Киевскую среднюю художественную школу, а затем учился на отделении монументальной живописи в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной в Ленинграде.

Его работы украшают общественные здания Санкт-Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда, Костромы и других городов. Он регулярно участвовал в групповых и персональных выставках в России, а также в США и Израиле.

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