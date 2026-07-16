Что посадить после чеснока: 5 культур, которые успеют дать богатый урожай до осени

Чеснок убран — и грядка освободилась. Многие дачники оставляют ее пустой до следующего сезона, считая, что земля должна «отдохнуть». Но это ошибка. Правильно подобранные культуры не только используют остатки удобрений, но и оздоравливают почву, подавляют сорняки и дают дополнительный урожай. О том, что можно посадить после чеснока, чтобы успеть собрать урожай до осени, рассказывает REGIONS садовод из Подмосковья Борис Воронович.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Главное правило выбора культур

По словам садовода, главное правило при выборе культур для посадки после чеснока — короткий вегетационный период. С момента уборки чеснока (обычно конец июля — начало августа) до наступления холодов остается 1,5–2 месяца. Поэтому выбирать нужно быстрорастущие растения, которые успеют созреть до заморозков. Также важно не сажать после чеснока другие луковичные — у них общие болезни и вредители.

5 лучших культур для посадки после чеснока

Зелень (укроп, петрушка, кинза, салат, шпинат, кресс-салат). Эти культуры быстро всходят и дают урожай через 3–4 недели. Особенно хорош шпинат — он успевает вырасти за 25–30 дней. Укроп и петрушку можно оставить на зиму — они отлично переносят морозы и ранней весной дадут свежую зелень.

«Зелень — идеальный вариант для быстрого заполнения грядки. Она успевает вырасти за 25–40 дней, не требует сложного ухода и дает отличный урожай до самых заморозков. Сейте смесь разных видов — и стол будет разнообразным, и почва не будет пустовать», — советует Борис Воронович.

Редис и дайкон. Редис — одна из самых быстрых культур. От посева до сбора урожая проходит всего 20–25 дней. Дайкон созревает чуть дольше — около 40–50 дней, но успевает вырасти до холодов. Особенно хорош дайкон осенью — он становится слаще и сочнее.

Пекинская капуста. Скороспелые сорта пекинской капусты созревают за 40–45 дней. Она не боится легких заморозков и хорошо хранится. Пекинская капуста — отличный вариант для осеннего употребления и засолки.

Сидераты (горчица, фацелия, овес, рожь). Если вы не планируете получать урожай, но хотите улучшить почву, посейте сидераты. Они растут быстро, подавляют сорняки, обогащают землю органикой и оздоравливают ее. Горчица и фацелия успевают нарастить зеленую массу за 30–40 дней, которую затем можно перекопать и использовать как удобрение.

«Сидераты — идеальный вариант, если вы не хотите возиться с урожаем, но хотите восстановить плодородие почвы. Я рекомендую сеять горчицу — она растет быстро, подавляет сорняки, оздоравливает землю и является отличным предшественником для любых культур. И главное — она совершенно не требовательна», — объясняет Борис Воронович.

Что не стоит сажать после чеснока

Садовод предупреждает: после чеснока нельзя сажать другие луковичные (лук репчатый, порей, шалот), так как у них общие болезни и вредители. Также не стоит сажать картофель и томаты — они тоже страдают от тех же инфекций, что и чеснок.

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