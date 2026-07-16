В Орехово-Зуеве в рамках импортозамещения появился первый отечественный станок для шиповки шин

В Орехово-Зуеве запустили первый отечественный станок для шиповки шин, этому способствовали меры господдержки, предусмотренные Народной программой «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

По итогам последних пяти лет программа позволила обеспечить в Подмосковье рост инвестиций в два раза и промпроизводства — в 1,7 раза, а также создать 400 тыс. новых рабочих мест и 230 импортозамещающих проектов. Один из проектов по импортозамещению реализован в Орехово-Зуеве на заводе «ДАВЫДОВО компания по производству шин».

В реализации проекта принимали участие предприятия из разных регионов. Так, механические компоненты поставили из Мытищ, обработку рамы выполнили в Ижевске, программное обеспечение создали белгородские IT-специалисты. Производительность станка — около 850 шин в день.

«Многое из того, что мы производим здесь на заводе, я бы отнес к категории импортозамещения. Сейчас, помимо шипования, активно развиваем технологии по восстановлению грузовых шин, производим продукцию, которая позволяет заместить зарубежные аналоги», — отметил коммерческий директор предприятия Николай Мазаев.

Депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Панин подчеркнул, что на предприятии при поддержке областного Фонда развития промышленности готовится к запуску новая производственная линия.

«Производство резиновой крошки для детских площадок и кровель запустят уже в этом году — все необходимое оборудование установлено. Проектная мощность новой линии — 18 тыс. тонн в год. На этот проект Фонд предоставил предприятию субсидию в 150 млн рублей», — рассказал депутат.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, выполнена в Подмосковье на 98%. Экономика Подмосковья продолжает рост, регионе входит в тройку лидеров в России по объему экономики — на сопровождении региональных властей находится порядка 1,8 тыс. инвестпроектов. Это позволит создать более 420 тыс. рабочих мест в ближайшие годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.