Ипотека не понадобится: в России готовят новый способ приобретения жилья

В России может появиться новый способ решения жилищного вопроса — долгосрочная наследуемая аренда жилья. Такой механизм позволит гражданам жить в квартире по льготной ставке, оформлять временную регистрацию и передавать права по договору наследникам. О том, почему такая модель может стать альтернативой ипотеке и кому она будет выгодна, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой Государственной и муниципальной службы МОФ РАНХиГС Елена Галий.

Депутаты Госдумы готовят законопроект о создании правового механизма долгосрочной наследуемой аренды. Инициатива в первую очередь рассчитана на многодетные семьи и граждан с невысокими доходами — тех, кому сложно получить ипотеку, но кто при этом не подходит под программы социального найма.

Предполагается, что арендная плата в таких проектах будет ниже рыночной, а разницу между обычной стоимостью аренды и льготной ставкой смогут компенсировать за счет региональных или муниципальных бюджетов. При этом договор планируют сделать долгосрочным, а права арендатора — наследуемыми.

«Такая модель может стать третьим вариантом между ипотекой и обычной арендой. Сегодня многие семьи оказываются в ситуации, когда купить жилье они не могут из-за высокой стоимости кредитов, а обычная аренда не дает ощущения стабильности. Наследуемая аренда могла бы закрыть этот разрыв», — пояснила Галий.

Еще одним важным элементом инициативы станет возможность временной регистрации на весь срок действия договора. Это позволит жильцам решать практические вопросы: отдавать детей в местные школы и детские сады, оформлять медицинское обслуживание и официально проживать в выбранном регионе.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

При этом для запуска такой системы потребуется заинтересовать застройщиков и инвесторов. Сейчас подобные проекты практически не развиваются из-за длительного срока окупаемости и отсутствия четких правил.

«Для бизнеса должны быть понятные условия работы. Именно поэтому обсуждаются налоговые льготы для компаний, которые будут строить дома под долгосрочную аренду. Без участия частных инвесторов создать большой рынок такого жилья будет сложно», — отметила эксперт.

По мнению Галий, развитие наследуемой аренды может снизить нагрузку на рынок жилья и помочь тем категориям граждан, которым сегодня сложно воспользоваться ипотечными программами.

«Важно понимать, что это не замена собственности, а другой формат жилищной стабильности. Человек получает защищенное право проживания на долгий срок, а государство получает дополнительный инструмент поддержки семей», — добавила экономист.

Пока законопроект находится на стадии подготовки, поэтому конкретные условия программы могут измениться. Однако сама идея долгосрочной аренды с наследованием уже рассматривается как один из возможных вариантов реформирования рынка жилья в России.

Взять ипотеку выгодно можно будет, когда ставка опустится до 8-10%, а Центробанк установит ставку рефинансирования на уровне 7-8%. Ждать смягчения денежно-кредитной политики россиянам осталось недолго. Когда стоит покупать жилье, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.