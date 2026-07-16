В Чехове на 80% завершили строительство нового корпуса психиатрической больницы

В поселке Мещерское Чеховского округа продолжается строительство нового лечебного корпуса Московской областной психиатрической больницы № 2 имени Виктора Яковенко, который объединит пять отделений принудительного лечения и подразделения судебно-психиатрической экспертизы, работы завершили более чем на 80%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Каждый год там смогут проводить до 1,6 тыс. амбулаторных и до 350 стационарных экспертиз. Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Корпус будет рассчитан на 420 коек и предназначен для оказания специализированной психиатрической помощи. В нем предусмотрены современные системы контроля доступа и видеонаблюдения, безбарьерная среда для маломобильных граждан.

Застройщик проекта — ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства». Инспекторы ведомства провели проверку объекта, специалисты монтируют внутренние инженерные системы и технологическое оборудование, завершают устройство навесного фасада, выполняют отделочные работы и благоустраивают территорию. Работы завершат в III квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.