С 2027 года правила изменятся: как теперь подтверждать уход за пожилыми и инвалидами

С начала года 48 тысячам пенсионеров Москвы и Подмосковья назначили надбавку на уход. По данным Отделения Социального фонда России по региону, доплата положена гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы и устанавливается без подачи заявления. Если человек получает две пенсии, надбавку добавляют к одной из них, и она ежегодно индексируется. Сейчас ее размер составляет ₽1413 — к страховой пенсии и ₽1470 — к государственной и социальной.

Замгуправляющего Отделением Соцфонда Алексей Путин напомнил, что период ухода за пожилым человеком или инвалидом I группы засчитывается в страховой стаж и дает 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициента за полный год. С 1 января 2027 года вступят в силу новые правила: для включения такого периода в стаж ухаживающему нужно будет подать заявление до начала ухода и ежегодно подтверждать его продолжение, а также получить согласие нетрудоспособного гражданина. При этом периоды ухода, которые пришлись на 2026 год и ранее, можно оформить по действующим правилам до конца 2027 года. Нововведения не затронут тех, кто получает ежемесячную выплату по уходу за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы, — для них включение периодов в стаж останется беззаявительным. Данные об уходе отражаются на индивидуальном лицевом счете, выписку с которого можно заказать через Госуслуги. За консультацией можно обратиться в единый контакт-центр по бесплатному номеру 8-800-100-00-01.