До +5, как в сентябре: Подмосковье накроет неожиданное похолодание

Жителей Москвы и Подмосковья в ближайшие выходные ждет резкий перепад температур: ночью в отдельных районах области воздух остынет до +5 градусов, что больше похоже на осеннюю погоду, а уже к воскресенью днем температура поднимется почти до +30. О том, какой будет погода 18 и 19 июля, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, пятница, 17 июля, станет самым прохладным днем в начале выходных. Ночью температура в Москве составит +8…+10 градусов, а в Подмосковье местами опустится до +5…+10 градусов. Днем воздух прогреется только до +18…+23 градусов.

«Пятница будет прохладной, особенно по ощущениям из-за северного ветра. Но уже в субботу ситуация начнет меняться, температура постепенно пойдет вверх», — отметил Ильин.

В субботу, 18 июля, в регионе ожидается ясная и сухая погода. Ночью в Москве будет +9…+11 градусов, в области — +6…+11. Днем температура поднимется до +25…+27 градусов.

Настоящее возвращение летнего тепла прогнозируется в воскресенье. 19 июля днем в Москве воздух прогреется до +27…+29 градусов, а по области столбики термометров также покажут до +29. Ночь при этом останется прохладной: от +10 до +12 градусов в Москве и от +7 до +12 градусов по области.

«К воскресенью в столичный регион вернется полноценная летняя температура. Осадков не ожидается, погода будет солнечной и комфортной для отдыха на природе», — сообщил синоптик.

После теплого воскресенья температура снова начнет постепенно снижаться. В понедельник, 20 июля, ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

По предварительному прогнозу, во вторник, 21 июля, также сохранится вероятность небольших дождей, а температура днем составит +11…+26 градусов.

Как отметил Ильин, в ближайшие дни жителей региона ждет не аномальная жара, а классическая июльская погода с заметными суточными перепадами: прохладными ночами и возвращением почти тридцатиградусного тепла днем.

После первых капель дождя многие замечают необычный эффект: становится легче дышать, улучшается настроение, а знакомый запах мокрой земли возвращает воспоминания из детства. Психолог Олеся Иневская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему аромат после дождя так сильно влияет на человека и действительно ли он способен снижать уровень стресса.