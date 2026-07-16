Трагедия на болоте под Колпино: что известно о погибшей девочке и ее семье
РИА Новости: утонувшая 3-летняя девочка в Петербурге была из многодетной семьи
В Колпинском районе Санкт-Петербурга выясняются обстоятельства гибели трехлетнего ребенка. Малышка утонула на болотистом участке местности в поселке Саперный, пока ее братья играли на площадке. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Детали трагедии и обстоятельства исчезновения
Трагический инцидент произошел 15 июля 2026 года. Семья с пятью детьми приехала в Санкт-Петербург из Казани, чтобы навестить отца, работающего водителем бизнес-такси.
- Как все произошло: Семья отправлялась в местный магазин за продуктами. В это время дети решили поиграть на детской площадке.
- Присмотр: Контролировать младших детей должны были старшие братья.
- Поиски: В какой-то момент трехлетняя девочка пропала из вида. Старшие братья сразу начали ее искать. Вскоре к поисковым действиям присоединился доброволец.
- Обнаружение: Именно волонтер спустя некоторое время обнаружил тело девочки на близлежащем болотистом участке без признаков жизни.
Что известно о семье
По данным правоохранительных органов, погибшая девочка воспитывалась в многодетной семье инвалидов по слуху:
- Все члены семьи имеют нарушения слуха (глухонемые).
- В семье воспитываются пятеро детей.
- Все несовершеннолетние посещают специализированные образовательные учреждения.
Следственные органы и прокуратура проводят проверку по факту гибели несовершеннолетней, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.