Трагедия на болоте под Колпино: что известно о погибшей девочке и ее семье

РИА Новости: утонувшая 3-летняя девочка в Петербурге была из многодетной семьи

Общество

В Колпинском районе Санкт-Петербурга выясняются обстоятельства гибели трехлетнего ребенка. Малышка утонула на болотистом участке местности в поселке Саперный, пока ее братья играли на площадке. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Детали трагедии и обстоятельства исчезновения

Трагический инцидент произошел 15 июля 2026 года. Семья с пятью детьми приехала в Санкт-Петербург из Казани, чтобы навестить отца, работающего водителем бизнес-такси.

  • Как все произошло: Семья отправлялась в местный магазин за продуктами. В это время дети решили поиграть на детской площадке.
  • Присмотр: Контролировать младших детей должны были старшие братья.
  • Поиски: В какой-то момент трехлетняя девочка пропала из вида. Старшие братья сразу начали ее искать. Вскоре к поисковым действиям присоединился доброволец.
  • Обнаружение: Именно волонтер спустя некоторое время обнаружил тело девочки на близлежащем болотистом участке без признаков жизни.

Что известно о семье

По данным правоохранительных органов, погибшая девочка воспитывалась в многодетной семье инвалидов по слуху:

  • Все члены семьи имеют нарушения слуха (глухонемые).
  • В семье воспитываются пятеро детей.
  • Все несовершеннолетние посещают специализированные образовательные учреждения.

Следственные органы и прокуратура проводят проверку по факту гибели несовершеннолетней, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.

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