«Руки как у мумии»: хейтеры набросились на Юлию Высоцкую из-за нового фото

52-летняя российская актриса Юлия Высоцкая снова оказалась в центре интернет-скандала, пишет Teleprogramma.org. На этот раз поводом стало ее свежее фото, опубликованное в личном блоге. На снимке артистка предстала без привычных фильтров и в открытом наряде, который не скрывал ее фигуру. Реакция подписчиков не заставила себя ждать — комментаторы принялись детально разбирать внешность актрисы.

Фото: [ соцсети ]

Хейтеры оставляли язвительные сообщения: «Что с Вами случилось?», «Всегда была подтянутая, моложавая», «Пора уже ухаживать за собой», «К сожалению, возраст берет свое», «Руки как у мумии. У вас артрит?».

Особенно много негатива было связано с руками и ногами актрисы, которые показались некоторым слишком худыми.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту Юлии. Фанаты отметили, что для своего возраста она выглядит превосходно, а ее стройность — результат дисциплины, правильного питания и регулярных тренировок. Они напомнили, что видимые особенности фигуры — это мышцы, а не признак болезни.

Сама Высоцкая пока никак не прокомментировала критику. Впрочем, это не первый раз, когда она сталкивается с подобной реакцией. Ранее она уже публиковала фото с тренировок, где за час на беговой дорожке сожгла почти 500 калорий, и тогда тоже получила порцию хейта.

Ранее актриса Софья Эрнст впервые эмоционально ответила на критику в свой адрес.