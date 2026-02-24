В Подмосковье продолжается сильный снегопад. Циклон, который синоптики называли финальным зимним ударом, уже второй день влияет на погоду в Московской области. Рассказываем, сколько снега выпало, когда закончится снегопад 25 февраля и ждать ли скорого потепления.

Сколько снега выпало в Подмосковье

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за сутки в Московской области выпало от 5 до 6 мм осадков. Наиболее интенсивный снегопад наблюдался в Можайске и Серпухове.

Пик снегопада в Подмосковье придется на ночь 25 февраля. Синоптики предупреждают о снежных заносах и ухудшении видимости на трассах региона.

Высота снежного покрова в Подмосковье сейчас составляет около 66 см. После прохождения циклона сугробы могут увеличиться до 70 см и более — это близко к сезонным максимумам.

Когда закончится снег в Московской области

Согласно прогнозу погоды, в среду снег в Подмосковье еще сохранится, однако его интенсивность снизится. Уже с четверга по субботу существенных осадков в регионе не ожидается.

Синоптики отмечают, что этот снегопад может стать последним сильным снегом зимы 2026 года в Московской области.

Когда потеплеет в Подмосковье

После прохождения циклона в регионе ожидается повышение температуры. В субботу, 28 февраля, воздух прогреется до +3 градусов, а 1 марта — до +6.

Таким образом, метеорологическая весна в Подмосковье может наступить раньше климатической нормы. Это означает устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов.

Погода в Подмосковье: рекомендации водителям

Министерство транспорта Московской области рекомендует по возможности отказаться от поездок в период снегопада. Если поездку отложить нельзя:

соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию в 1,5–2 раза;

избегать резких маневров и торможений;

быть особенно внимательными на мостах, эстакадах и поворотах;

не парковать автомобили под деревьями и временными конструкциями;

не мешать работе снегоуборочной техники во дворах.

Рекомендации пешеходам во время снегопада

Жителям Подмосковья советуют переходить дорогу только по пешеходным переходам и использовать световозвращающие элементы в темное время суток. Из-за сильного ветра и налипания снега возможен сход снежных масс и сосулек с крыш.

Атмосферное давление и ветер в Московской области

На этой неделе атмосферное давление в Подмосковье повысится до 762 мм ртутного столба. По словам синоптиков, при высоком давлении осадки могут сопровождаться прояснениями.

Ветер сменится на северо-западный и останется порывистым. Из-за этого температура воздуха будет ощущаться ниже фактических значений.