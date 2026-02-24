Москву и Подмосковье заваливает снегом: пик метели — ночью, сугробы вырастут до 70 см
Фото: [Парк "Авангард" в Электростали. Зима/Медиасток.рф]
В Подмосковье продолжается сильный снегопад. Циклон, который синоптики называли финальным зимним ударом, уже второй день влияет на погоду в Московской области. Рассказываем, сколько снега выпало, когда закончится снегопад 25 февраля и ждать ли скорого потепления.
Сколько снега выпало в Подмосковье
По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за сутки в Московской области выпало от 5 до 6 мм осадков. Наиболее интенсивный снегопад наблюдался в Можайске и Серпухове.
Пик снегопада в Подмосковье придется на ночь 25 февраля. Синоптики предупреждают о снежных заносах и ухудшении видимости на трассах региона.
Высота снежного покрова в Подмосковье сейчас составляет около 66 см. После прохождения циклона сугробы могут увеличиться до 70 см и более — это близко к сезонным максимумам.
Когда закончится снег в Московской области
Согласно прогнозу погоды, в среду снег в Подмосковье еще сохранится, однако его интенсивность снизится. Уже с четверга по субботу существенных осадков в регионе не ожидается.
Синоптики отмечают, что этот снегопад может стать последним сильным снегом зимы 2026 года в Московской области.
Когда потеплеет в Подмосковье
После прохождения циклона в регионе ожидается повышение температуры. В субботу, 28 февраля, воздух прогреется до +3 градусов, а 1 марта — до +6.
Таким образом, метеорологическая весна в Подмосковье может наступить раньше климатической нормы. Это означает устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов.
Погода в Подмосковье: рекомендации водителям
Министерство транспорта Московской области рекомендует по возможности отказаться от поездок в период снегопада. Если поездку отложить нельзя:
- соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию в 1,5–2 раза;
- избегать резких маневров и торможений;
- быть особенно внимательными на мостах, эстакадах и поворотах;
- не парковать автомобили под деревьями и временными конструкциями;
- не мешать работе снегоуборочной техники во дворах.
Рекомендации пешеходам во время снегопада
Жителям Подмосковья советуют переходить дорогу только по пешеходным переходам и использовать световозвращающие элементы в темное время суток. Из-за сильного ветра и налипания снега возможен сход снежных масс и сосулек с крыш.
Атмосферное давление и ветер в Московской области
На этой неделе атмосферное давление в Подмосковье повысится до 762 мм ртутного столба. По словам синоптиков, при высоком давлении осадки могут сопровождаться прояснениями.
Ветер сменится на северо-западный и останется порывистым. Из-за этого температура воздуха будет ощущаться ниже фактических значений.