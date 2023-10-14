«Мы победим, даже не сомневайся»: на передовой погиб геодезист из Санкт-Петербурга

Доброволец СВО Сергей Зарубов не дожил месяц до окончания своего контракта. Он планировал жениться и вместе с супругой Еленой отпраздновать победу нашей армии. Но не сложилось. Теперь невеста не может сдержать слез, рассказывая о любимом.

Сергей родился в Тольятти в 1972 году. Мама была учителем, а папа — военным. Как и все, парень закончил среднюю школу. Правда, делал он это уже в городе Нижневартовске, а потом ушел в армию в район Крайнего Севера. Зарубов служил на Курильских островах. Был младшим сержантом-кинологом.

Геодезия, археология и фридайвинг

Парень поступил в социально-экономический колледж в городе Тольятти и закончил его, но, как потом он понял, это было не его. Следующим на очереди был колледж, где учили геодезии и картографии. И вот эта стезя уже была близка молодому человеку. Уже в 2017 году, будучи взрослым мужчиной, Сергей продолжил развиваться: он поступил в МГУ на геодезию и картографию.

В последние годы Сергей жил в Санкт-Петербурге. Любимая женщина Елена рассказывает, что Зарубову нравилось изучать землю и ее сокровища.

«Ему полюбилась археология. Он постоянно ездил на раскопки. Если подумать о нем, то я представляю Сережу с книгой в руках. Он постоянно что-то читал, и даже после смерти у нас остались коробки толстенных книг по истории и археологии. У нас долго даже не было телевизора, потому что он говорил, что это ненужная вещь», — объясняет Елена Моталкина.

Если Сергей и смотрел фильмы, то исключительно документальные, продолжает наша собеседница. У него была феноменальная память: мужчина мог цитировать стихи и отрывки из книг, о которых окружающие даже и не слышали. В последнее время у неутомимого исследователя появилась идея заниматься подводной археологией. И все это в перерывах между поездками в Донбасс, где он сражался с 2014 года.

В прошлом году, когда он пришел с контракта, пошел учиться фридайвингу. Ради освоения подводной археологии он даже поехал учиться в Египет. В ту последнюю загранпоездку, в ноябре 2022 года, он взял и Елену.

«Во время экскурсии на пирамиды он повторял: «Вот бы здорово приехать сюда, покопать». Я ему говорю: «Сережа, ну сколько можно копать! Ты уже везде покопал». А он не согласен: «Ты что, это же так интересно». Планов было много. После возвращения с СВО Сережа хотел поехать в Самарканд», — делится женщина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Короткие проводы

Интеллигент, который много занимался саморазвитием, имел внутри железный стержень. События в Донбассе не оставили его равнодушным. Дважды он уходил защищать интересы жителей нынешних новых республик, получал ранения, но с началом СВО он в очередной раз сказал, что ему пора.

«Мы провожали на спецоперацию моего сына, когда Сергей сообщил, что ему тоже нужно будет идти. Я его спросила: «Зачем ты идешь в третий раз?», а он ответил: «Даже твой сын, совсем молодой парень, пошел. Я чувствую, что нужен там», — вспоминает тот разговор наша собеседница.

Сергей собрался буквально за два дня, даже свадьбу пришлось отложить. Он перед самым отъездом пошел с Еленой в ЗАГС и хотел быстро расписаться, ведь он уходил добровольцем и уже взял билет.

«Но от военкомата повестки не было, поэтому оснований расписать нас за один день официальных не нашлось. Нас никто не расписал. Пусть это будет хорошим уроком для остальных девушек, чьи мужчины уходят на фронт. Правильнее оформлять отношение у части заранее, чем горевать потом», — отмечает женщина.

Боец переживал, что не успел оформить отношения с Еленой, даже советовал найти адвоката, чтобы получить выплаты «в случае чего», но любимая лишь ругалась в ответ на негативные мысли. При этом солдат предупредил: если будут звонить или писать с вестями о гибели, не верить никому. Он убеждал: это может быть все, что угодно. Например, украинцы могут выкрасть телефон. Обещал скоро вернуться. Но не сложилось.

Боец погиб за месяц до окончания контракта.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

«Я не поверила»

Смертельный снаряд встретил Сергея Зарубова 2 июля 2023 года. Но о случившемся Елена не знала еще три недели. А когда ей на телефон прислали сообщение, она не поверила. Сергей же предупреждал — может быть всякое.

«Мне написали по поводу посмертного награждения. Естественно, я не поверила. Спросила: «Кто вы?», а мне сказали: «А вы что, ничего не знаете, вам никто не сообщил?». С того момента начался ад: мы искали телефоны знакомых. Я вспомнила, что Сережа уходил с приятелем, который впоследствии привез награду. Сын по своим каналам нашел телефон морга и номер части», — перечисляет страшные хлопоты женщина.

Елене объяснили, что ей ничего не сообщили, потому что они не были в официальном браке. Затем в контракте увидели, что она прописана у Сергея как гражданская жена. Ее попросили приехать на опознание.

«Пока собиралась, утрясала свои дела по работе, мне позвонили и сказали, что его товарищи сами съездили в морг и опознали его по жетону и всему остальному. У него никаких особенностей вроде татуировок не было. Наконец, привезли его тело, и я похоронила Сережу на Южном кладбище в Санкт-Петербурге», — вздыхает Елена.

В сердце женщины поселились горе и страх, ведь теперь она еще сильнее боится за своего сына, который продолжает сражаться на фронте.

«Я их не отправляла, это было их решение. Я очень отговаривала сына и Сережу, но оба сказали, что кому-то нужно защищать Родину, и что они не будут себя уважать, если они этого не сделают. Я помню, спросила Сережу, чем закончится СВО, а он отрезал: «Мы победим, даже не сомневайся», — говорит наша собеседница.

Ранее мы рассказывали, как талантливый танцор стал военным и погиб на СВО.