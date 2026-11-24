В Кашире построят котельную, которая обеспечит теплом школу и подстанцию скорой помощи
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]
Строительство блочно-модульной котельной мощностью 6 МВт на 1-й Дзержинской улице в Кашире выполнено на 80%. На объекте ведется устройство наружных инженерных сетей и благоустройство территории, завершить работы планируют в апреле 2027 года, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Котельную возводят в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Работы финансируются из областного и муниципального бюджетов.
Новый энергообъект обеспечит теплом и горячей водой школу № 9, подстанцию скорой помощи и новое здание ОМВД. Для подключения котельной к городской системе теплоснабжения выполнена подземная теплотрасса протяженностью 200 м. Застройщик — МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира.
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