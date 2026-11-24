42-летняя солистка группы t.A.T.u. Лена Катина рассказала о планах на будущее и отношении к старости.

В комментарии Super артистка заявила, что не хочет усложнять жизнь своим детям и будет не против, если те отдадут ее в дом престарелых.

«Если я заболею Альцгеймером, я надеюсь, что у моих детей хватит сил и духа сдать меня в дом престарелых, специальный. Я очень не хочу, чтобы мои дети несли ответственность. Это безумно тяжело», — призналась певица.

По словам Катиной, они с мужем не желают становиться обузой для наследников. Пара также планирует заранее купить место на кладбище.

Катина замужем за предпринимателем Дмитрием Спиридоновым. Они поженились 18 июня 2022 года, а познакомились в 2021 году. В 2023 году у пары родился сын. Также у певицы есть сын от первого брака с музыкантом Сашо Кузмановичем.

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