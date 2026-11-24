Режиссера фильма «Майкл» о Майкле Джексоне Антуана Фуку и его сына Брандо обвинили в нападении на сотрудника бара в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail со ссылкой на судебный иск. Сам Фуку через представителя полностью отверг все обвинения.

Помощник менеджера бара Уильям Розенталь утверждает, что конфликт произошел вечером 14 февраля. По его версии, он не пустил внутрь компанию из пяти человек, среди которых была дочь режиссера, поскольку они якобы были сильно пьяны.

Позже, как утверждает Розенталь, Фуку подошел к нему возле заведения, обвинил в том, что тот применил перцовый баллончик против его дочери, а затем ударил его пистолетом по лицу.

Истец также заявляет, что в конфликт вмешался сын режиссера Брандо: он якобы тоже размахивал оружием и направлял его на сотрудника бара.

Розенталь утверждает, что получил травму головы, перелом носа и психологическую травму. Он требует $50 тыс. компенсации и суда присяжных.

Представитель Фуку заявил Daily Mail, что «ни одно из обвинений в иске не соответствует действительности». На данный момент это именно утверждения сторон в гражданском процессе, а не установленные судом факты.