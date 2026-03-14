«Не запугивайте детей экзаменами»: как родителям правильно поддержать ребенка в период подготовки к ЕГЭ

Период подготовки к выпускным экзаменам становится серьезным испытанием не только для школьников, но и для их родителей. В это время подростки особенно нуждаются в поддержке и уверенности в своих силах. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» узнал у психолога Натальи Наумовой, как помочь ребенку пережить этот стрессовый период.

По словам специалиста, самое важное — показать ребенку, что родители верят в него и его способности. За годы учебы школьники получают большой объем знаний, поэтому во время подготовки к экзаменам важно не напоминать о прошлых ошибках, а поддерживать их уверенность. Одна из главных ошибок родителей — попытка мотивировать подростка страхом. Запугивание только усиливает тревожность, отметила Наумова.

«Не стоит говорить ребенку, что если он плохо сдаст экзамен, то жизнь будет испорчена. Это неправда. Даже если результат окажется не таким, как ожидалось, всегда есть возможность пересдачи и другие варианты продолжить обучение», — добавила она.

Подростковый возраст сам по себе связан с сильными эмоциями и стремлением отстаивать личные границы, продолжила психолог. Давление со стороны родителей может вызвать обратный эффект, гораздо плодотворнее спокойная поддержка и доверие.

Фото: [ istockphoto.com/Halfpoint ]

Специалист также посоветовала родителям помочь подростку выстроить режим. Подготовка к экзаменам требует много времени и сил, но жизнь школьника не должна ограничиваться только учебниками. Прогулки на свежем воздухе, общение с друзьями и отдых помогают снизить уровень стресса.

«Важно прислушиваться к своему состоянию, замечать сигналы тела и находить внутренние опоры. Если ребенку трудно справляться с тревогой, можно обратиться за помощью к психологу. Существуют простые способы снизить стресс: дыхательные техники, медитации, упражнения на осознанность и внимание к собственным ощущениям. Такие практики помогают успокоиться и вернуть чувство уверенности», — пояснила Наумова.

Не менее важна физическая активность. Чтобы уменьшить уровень стресса, психолог посоветовала чередовать умственную нагрузку с физической. Это может быть легкий спорт, прогулки или любая активность, которая приносит ребенку удовольствие.

«Когда ребенок чувствует, что в него верят и готовы поддержать в любой ситуации, у него появляется гораздо больше уверенности в себе», — заключила Наумова.

