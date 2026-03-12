Диабет и не только: какие болезни скрываются за ухудшением зрения

Нечеткость зрения может говорить о наличии сахарного диабета. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-офтальмолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Иван Зарубин.

Ранее в СМИ сообщали, что британец Олли Найт, который оказался болен астроцитомой второй степени (опухоль мозга), заявил, что первым симптомом стало то, что он не смог прочитать надписи на бутылке шампуня из-за ухудшения зрения. Как отметил врач Зарубин, появление стойких нарушений зрения, в частности трудностей при чтении мелкого текста, может быть связано не только с офтальмологическими проблемами, но и с заболеваниями центральной нервной системы.

«В частности, головокружение, изменение четкости зрения, ощущение “размытости” изображения или сложности с распознаванием букв иногда свидетельствуют о поражении структур головного мозга, отвечающих за обработку зрительной информации», — пояснил эксперт.

Кроме того, нечеткость зрения может быть вызвана и другими заболеваниями, отметил врач.

«Нечеткость зрения может сопровождать артериальную гипертонию, сахарный диабет и нарушения кровоснабжения сетчатки. При диабете, например, развивается диабетическая ретинопатия, при которой повреждаются сосуды глазного дна», — отметил он.

По его словам, у некоторых людей временное ухудшение зрения возникает во время приступов мигрени.

«Перед головной болью может появляться так называемая зрительная аура — вспышки, мерцание или выпадение части изображения», — заключил Зарубин.

