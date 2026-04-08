Неожиданный удар в спину и новая столица: пугающие пророчества чеченского провидца Айзена, которые сбываются на 99%

Имя Мовсара Халидовича Адуева, известного всему миру под псевдонимом Айзен, снова на пике обсуждений. В 2026 году, когда геополитические противоречия накалились до предела, а западные аналитики перечитывают старые сводки, пророчества, сделанные этим загадочным чеченским провидцем еще в начале 2020-х, обретают зловещую актуальность. Его последователи не устают повторять: если коэффициент «телепатической связи» Нострадамуса и Ванги колебался в районе 70%, то предсказания Айзена сбываются с пугающей статистикой — на 99%. Подробно о нем рассказали в материале РИА Новости .

Мистический дар в 33 и тень КГБ

Айзен родился в 1949 году в Казахстане, вырос в Чечне, и, по его собственным заверениям, дар предвидения открылся у него в сакральном возрасте 33 лет. Однажды ночью, как гласит легенда, ему явилась девушка в белом, которая повела его по солнечному лучу и показала грядущее. С тех пор он начал делать заявления, которые игнорировать оказалось сложно.

Вокруг его биографии ходит множество слухов, в том числе и о том, что он был связан с КГБ — этот штрих добавляет его фигуре еще больше загадочности и порождает массу конспирологических теорий. Скептики крутят пальцем у виска, но даже они признают: Айзен публично предсказал распад СССР, отставку Горбачева, смерть принцессы Дианы и матери Терезы, уход Ельцина с поста президента и даже тяжелую болезнь Раисы Горбачевой — причем делал это задолго до того, как эти события попадали в новостные ленты.

«Весь мир будет слушать Россию»: миссия на 2026 год и перенос столицы

Главный тезис Айзена, который сегодня заставляет задуматься даже скептиков, звучит так: «Россия спасет человечество, но только если народ сплотится». Еще в 2021–2023 годах он предупреждал, что мир погрузится в хаос «буржуазного фашизма», голода и климатических катастроф. В его картине мира именно Москва должна бросить вызов «Зверю» — Соединенным Штатам, которые, по мнению пророка, возомнили себя хозяевами планеты и подмяли под себя Европу.

«Сейчас миром правит Антихрист, его цель — подчинить себе все народы», — предупреждал Айзен.

Однако в его пророчествах есть интригующая геополитическая деталь. Айзен утверждает, что «мировой столицей» и центром новой силы станет вовсе не Москва. По его словам, существующую столицу сочтут «неподходящей» для новой эпохи, и центр влияния будет перенесен в совершенно другое место. Какое именно — провидец предпочитает не уточнять, оставляя пространство для догадок.

«Пройдет совсем немного времени — и весь остальной мир будет слушать Россию», — уверяет Айзен.

Неожиданный удар в спину и «второе пришествие» не по Писанию

Но даже миссия спасителя не будет безоблачной. Айзен делает самое тревожное предостережение: Россию ждет неожиданное предательство со стороны союзников.

«Предательство придет оттуда, откуда его никто не ждет», — предупреждает он.

По мнению провидца, удар нанесут те, кого сегодня считают ближайшими партнерами, и распознать угрозу заранее будет почти невозможно.

Самой смелой частью его пророчеств, безусловно, являются заявления о скором Втором пришествии Христа. По словам Айзена, человечество действительно стоит на пороге этого события, но разворачиваться оно будет совсем не так, как описано в классических религиозных текстах. Он утверждал, что духовный центр возрождения будет находиться именно на Кавказе: «Это святая земля. Именно здесь святые люди начнут объединяться в Мировой Союз, здесь появится оазис земного рая». Он предсказывал, что перед вторым пришествием Христа человечество столкнется с такими испытаниями, с которыми не сможет справиться самостоятельно. Только после этого наступит эпоха истинного равенства и духовного единства.

Пока официальные лица и политологи строят прогнозы, основанные на сухих цифрах и аналитике, слова загадочного провидца из Чечни снова звучат как предупреждение. Верить в них или нет — личное дело каждого. Однако если точность Айзена действительно близка к тем самым 99%, 2026 год вполне может стать той самой точкой невозврата.

