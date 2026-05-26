Капитан «Родины» рассказал об уникальности своей команды

Капитан московской «Родины» Артем Мещанинов в интервью «Чемпионату» высказался о выходе своей команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ). «Родина» впервые в истории сыграет в высшем дивизионе.

Футболист рассказал, что вся структура клуба долга шла к тому, чтобы найти идеальный баланс. Временами команда играла в прагматичный футбол, без которого в Первой лиге порой не обойтись, если нужно обязательно взять три очка.

Решающий рывок столичный клуб совершил во второй половине чемпионата.

«Насколько помню, после шестого тура отрыв от „Факела“ составлял 15 очков, мы не выиграли ни одного матча. Тогда было тяжело представить, что в предпоследнем туре мы впервые в сезоне сможем выйти на первое место. Но раз нам это удалось, значит, этого достойны, все проблемы перебороли, этим мы и уникальны», — сказал Мещанинов.

«Родина» стала чемпионом Первой лиги и завоевала прямую путевку в РПЛ. Команда набрала 68 очков в 34 матчах и забила больше всех мячей (58).

Ранее свои места в РПЛ в переходных матчах отстояли тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо».