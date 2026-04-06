Почему Жириновского называли пророком: главные сбывшиеся предсказания политика

Сегодня, 6 апреля 2026 года, исполняется ровно четыре года со дня смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Он ушел из жизни 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после продолжительной болезни, вызванной осложнениями после коронавируса. Спустя четыре года его политические прогнозы продолжают вызывать острый интерес: многие из них оказались пугающе точными, другие пока остаются на повестке дня. В преддверии 80-летия со дня рождения политика, которое он мог бы отметить 25 апреля 2026 года, внимание к его наследию особенно велико, пишет портал URA.RU .

От Крыма до даты СВО: пророчества, ставшие реальностью

За свою карьеру Жириновский сделал десятки прогнозов, часть из которых уже сбылась с поразительной точностью. Вот лишь некоторые из них:

· Возвращение Крыма и конфликт на Украине: Еще в 2008 году политик открыто заявлял, что Крым и Южная Украина исторически должны быть частью России. Присоединение полуострова произошло в 2014 году, а прогноз о глубоком расколе на Украине и военном конфликте сбылся спустя годы. · Дата начала СВО: Один из самых ярких примеров — его выступление в Госдуме в декабре 2021 года, где он назвал дату обострения: «…вы почувствуете это в 4 часа утра 22 февраля…». Официальное начало специальной военной операции началось 24 февраля 2022 года — с разницей всего в два дня. · Частичная мобилизация: В 2015 году Жириновский предупреждал: «…готовьтесь к мобилизации. Частичной!». В сентябре–октябре 2022 года в России действительно была объявлена частичная мобилизация. · Президент США — афроамериканец: Еще в 2004 году он предсказал, что следующим президентом США станет темнокожий человек. В 2009 году эту должность занял Барак Обама.

Какие предсказания Жириновского еще не сбылись?

В то время как одни прогнозы сбылись, другие пока остаются в области будущего. Среди наиболее обсуждаемых — распад НАТО, изменение роли США и новое устройство мира.

· Крах НАТО и возвращение США на свой континент: Жириновский неоднократно предрекал, что в 2026 году Североатлантический альянс перестанет существовать из-за внутренних противоречий и нежелания европейцев платить высокую цену за конфронтацию. Он также предсказывал, что США вернутся на свой континент и создадут единое государство с Канадой и Мексикой. · Будущее Украины: Политик говорил о том, что Украина как единое государство прекратит существование, а над Харьковом, Николаевом и другими городами поднимутся российские флаги. · Капсула времени 2036 года: В 2016 году Жириновский передал в Музей современной истории России капсулу со своими предсказаниями на 20 лет вперед. Ее вскрытие запланировано на 2036 год, и тогда станет известно, насколько точными оказались его долгосрочные прогнозы.

Как ЛДПР и страна отметят юбилей политика

В 2026 году ЛДПР готовится масштабно отметить 80-летний юбилей Владимира Жириновского. По всей стране запланировано более 10 000 мероприятий, включая форумы, образовательные программы и культурные акции. Центральным событием станет юбилейная выставка «Жириновский навсегда» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, которая будет работать с 11 по 23 апреля. По словам пресс-секретаря ЛДПР Элеоноры Кавшар, также пройдут автопробеги, будут опубликованы ранее не изданные тексты и сняты документальные фильмы. Памятные мероприятия организованы на федеральном и региональном уровнях, а указ о праздновании подписал президент Владимир Путин. В Севастополе уже готовится к открытию памятник основателю партии, а в Якутске и Нерюнгри также появятся монументы политику.

Независимо от того, сбудутся ли его долгосрочные прогнозы, Жириновский навсегда останется в истории России как один из самых ярких, неординарных и во многом пророческих политиков своего времени.

