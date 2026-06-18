Овцы объявили охоту на скорбящих: голодное стадо бодает людей на кладбище

Безобидные на первый взгляд овцы, которых пустили пастись на могилы, превратились в агрессивных таранов и начали атаковать посетителей кладбища. Скорбящие теперь ходят к родственникам с палками и зонтами. Об этом сообщает Daily Mail.

В британском графстве Северный Уэльс, местные жители жалуются, что животные «бодают и таранят» взрослых людей, а также больно лягаются. Одна из женщин в ужасе заявила: если бы рядом оказались дети или собаки, трагедии было бы не избежать. Причина столь дерзкого поведения — банальный голод. Из-за аномальной засухи трава на погосте выгорела, и отара, которая раньше мирно щипала зелень, теперь воспринимает каждого живого человека как потенциальный кормушку.

Координатор кладбища Дункан Кэмерон, правда, не считает происходящее агрессией. По его словам, овцы просто «навязчивы» — они привыкли, что посетители их подкармливают, и теперь вымогают угощение настойчивым напором. Кэмерон дает странный совет: при встрече с разъяренным бараном надо замереть, хлопать в ладоши и орать — тогда отстанут. Звучит сомнительно, но других инструкций нет.

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