Суперкомпьютер спрогнозировал фаворита чемпионата мира — 2026

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя чемпионата мира 2026 года. Согласно новым данным, главным фаворитом турнира стала сборная Франции, которая сместила с первой строчки Испанию. Вероятность триумфа «трехцветных» аналитики оценили в 15,78%. Следом расположились Англия и действующие чемпионы Европы.

Аналитическая система Opta, известная своими статистическими моделями, скорректировала расклад сил перед мундиалем. Еще 1 июня главным претендентом значилась Испания, однако после стартовых матчей группового этапа приоритеты сместились.

Сейчас, по версии суперкомпьютера, наибольшие шансы на победу у сборной Франции – 15,78%. На втором месте расположилась Англия с показателем 12,58%. Замыкает тройку Испания – 11,94%.

Изменения в рейтинге произошли не на пустом месте. В первом туре испанцы неожиданно сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), тогда как французы уверенно переиграли Сенегал (3:1), а англичане разгромили Хорватию (4:2). Эти результаты, очевидно, повлияли на алгоритмы искусственного интеллекта, который пересчитал вероятности с учетом актуальной формы команд. Впереди еще несколько туров, и расклад сил может меняться после каждого матча.

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