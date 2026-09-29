₽35 млн и 700 обманутых: суд вынес приговор организатору финансовой пирамиды в России

По информации издания, масштаб аферы виден по цифрам. За пять лет деятельности она охватила девять городов и восемь регионов. Пострадали более 700 человек, а общая сумма ущерба превысила ₽35 млн. В среднем каждый вкладчик потерял около ₽50 тыс.

По данным ведомства, незаконная схема работала с 2016 по 2021 год. Мужчина открывал потребительские кооперативы и обещал вкладчикам высокий доход. По его словам, деньги должны были пойти на строительство недвижимости и займы под большие проценты. На деле все оказалось классической пирамидой: средства новых участников уходили на выплаты предыдущим, а остальное организатор тратил по собственному усмотрению.

По информации ведомства, чтобы отмыть полученные деньги, мужчина заключил с подконтрольной компанией фиктивный договор займа на ₽11 млн. Суд признал его виновным в мошенничестве и отмывании средств. Помимо срока, ему назначили штраф ₽4 млн. Те самые 11 млн суд обратил в доход государства. Потерпевшие также подали иски — суд удовлетворил их на сумму свыше ₽50 млн. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что пенсионер месяц отдавал сбережения курьерам телефонных мошенников.