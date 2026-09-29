«Медведь спал прямо в огороде»: жители Тайжины бьют тревогу из‑за хищников — в ситуации разбирается СК

Проверку в Осинниковском городском округе начали после того, как местные жители рассказали о медведях в телеэфире. Люди пожаловались, что хищники стали чаще подходить к частным домам. Разбираться в ситуации будет Следственный комитет Кузбасса, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, разговор шел о поселке Тайжина. Его жители выступили на федеральном канале и сообщили, что косолапые регулярно появляются рядом с жильем. Именно эта информация и стала поводом для доследственной проверки.

«Граждане полагают, что надлежащих мер к сдерживанию распространения дикого животного уполномоченные органы не принимают, в связи с чем, они опасаются за свою жизнь и здоровье», – сообщает Следком Кузбасса.

Теперь следователям предстоит ответить на конкретный вопрос: принимают ли должностные лица необходимые меры, чтобы защитить жителей поселка. Сотрудники СК уже устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают нужные сведения.

Проблема с медведями в округе копилась давно. Ранее здесь вводили спецрежим из-за хищников. Кузбассовцы не раз жаловались на медведей в Осинниках: звери спали в огородах, выходили к ДК. Очевидцы также рассказывали о стрельбе на въезде — предположительно, ее спровоцировал медведь.

Ранее сообщалось, что информация о медведе в районе Сухово не подтвердилась.