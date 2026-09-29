Рейс на 10 часов позже: в аэропортах Кузбасса — массовые задержки

Задержки рейсов в Москву и Сочи затронули во вторник, 29 сентября, сразу несколько сибирских городов, сообщил VSE42.RU .

Согласно информации, изменения в расписании коснулись международных аэропортов Омска, Новосибирска, Новокузнецка и Кемерова. Речь идет о воздушных гаванях, носящих имена Д. М. Карбышева, А. И. Покрышкина, Б. В. Волынова и А. А. Леонова соответственно. Задержки объявлены у авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия».

По данным издания, нагляднее всего ситуация видна по кемеровскому аэропорту. Судя по данным онлайн-табло, рейс в Москву перенесли с 8:10 на 18:10. В Новокузнецке также сдвинулось время утреннего вылета в столицу: отправление перенесли с 7:50 на 12:50.

«Омской, Новосибирской, Новокузнецкой и Кемеровской транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», – VSE42.RU цитирует сообщение Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным издания, для аэропортов Кузбасса ситуации с внесением коррективов в режим полетов — не редкость. Рейсы здесь задерживают регулярно, и порой пассажирам приходится ждать вылета по 14 часов.

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