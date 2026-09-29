Медведь-призрак: администрация опровергла информацию о хищнике у деревни Сухово

Информация о медведе в районе кузбасской деревни Сухово, распространившаяся в социальных сетях, не подтвердилась. Об этом сообщили в городской администрации, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, публикация подобного характера появилась в соцсетях среди жителей деревни Сухово. В сообщении утверждалось, что медведя заметили в понедельник, 28 сентября, в 8:00 в районе выезда с улицы Звездной на Восточный проезд, вдоль ограды «Европейских провинций». Авторы призывали быть осторожными, беречь детей и предупредить знакомых.

«В районе улицы Звездная в направлении Европейских провинций был замечен медведь», — пишут местные жители в Сети.

Информация о медведе, замеченном якобы в районе деревни Сухово, не подтвердилась. Как сообщили в городской администрации, проверка сигнала по факту появления животного показала, что слухи не соответствуют действительности.

В администрации жителям рекомендовали сохранять бдительность: в случае реального появления дикого животного необходимо немедленно звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что 422 раза медведи вышли к людям на Камчатке с начала 2026 года.