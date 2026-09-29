Атака БПЛА ВСУ на регионы России 29 сентября 2026: погибший в ЛНР, раненая под Курском

В ночь на 29 сентября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. В Луганской Народной Республике при атаке на автомобиль погиб 29-летний мужчина, еще трое мирных жителей пострадали. В Курской области ранена 61-летняя женщина, в Белгородской — двое мужчин. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика.

Луганская Народная Республика: погибший и трое раненых

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что за сутки в результате атак ВСУ один человек погиб и трое получили ранения. На автодороге Луганск — Алчевск вражеский БПЛА атаковал автомобиль, погиб 29-летний мужчина. Пострадал также 28-летний мужчина, он находится под наблюдением медиков. В Троицком муниципальном округе украинские формирования ударили по легковой машине, ранен водитель. В Лисичанске атакована придомовая территория, пострадала женщина.

Курская область: раненая мирная жительница

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о ранении мирной жительницы в поселке Глушково. У 61-летней женщины слепые осколочные ранения левого плеча и кисти. Врачи госпитализировали ее и сделают все, чтобы как можно быстрее поставить жительницу приграничья на ноги.

Белгородская область: двое раненых, повреждены дома

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в селе Ржевка Шебекинского округа двое мужчин получили осколочные ранения при ударе беспилотника по автомобилю. Один мужчина получил осколочные ранения спины и грудной клетки, другой — осколочное ранение спины. В селе Новая Таволжанка от удара дрона сгорел частный дом, второй дом получил повреждения. Ущерб от детонации дрона нанесен инфраструктурному объекту в селе Никольское Белгородского округа. В Борисовке при атаке повреждены административное здание и грузовик.

Тульская область: объявлена беспилотная опасность

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что на территории региона объявлена беспилотная опасность с 5:27 29 сентября. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и следовать официальным рекомендациям. О сбитых БПЛА именно за эту ночь в официальных заявлениях губернатора не сообщалось.

Воронежская область: отбой опасности атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 28 сентября сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. Жителей просят следить за оперативными сообщениями и соблюдать меры осторожности. За ночь на 29 сентября официальных заявлений о новых сбитых БПЛА или пострадавших от губернатора Гусева не поступало.

Новороссийск: объявлена угроза атаки БПЛА

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что на территории города объявлена угроза атаки БПЛА. На фоне сигнала «Внимание всем!» глава города предупредил жителей о необходимости соблюдать меры безопасности.

Ограничения в аэропортах

Росавиация в ночь на 29 сентября вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах юга России — в Сочи и Геленджике. Ограничения были введены из соображений безопасности и позднее сняты.