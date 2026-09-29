Тревожное утро в КузГТУ: к вузу приехали пожарные, скорая и Росгвардия

Утро 29 сентября в Кузбасском государственном техническом университете в Кемерове началось не с лекций. Студентов перестали впускать в корпуса, а к зданию на улице Весенней, 28 подъехали спецслужбы. О случившемся редакции VSE42.RU сообщила читательница.

По словам читательницы VSE42.RU, внутрь учащихся не пропускают. Сами студенты обсуждают, что первые две пары, вероятно, отменят. Причиной могло стать сообщение о минировании — именно эту версию озвучивают в разговорах.

На снимке, присланном в редакцию, возле корпуса КузГТУ видны пожарная машина, автомобили скорой помощи и Росгвардии. Такой состав служб обычно прибывает на место, когда есть сигнал о возможной угрозе. Официальных данных о том, что именно произошло, на момент публикации не поступало.

«Нас тут опять не пускают в корпуса. Студенты, слышала, говорят – отменили первые 2 пары, сообщение о минировании», – рассказала кемеровчанка

По информации издания, ситуация перекликается с недавними событиями в столице Кузбасса. Ранее волна эвакуаций затронула больницы Кемерова. Во время проверки кардиодиспансера резко стало плохо двум служебным собакам. Тогда это тоже вызвало вопросы у горожан.

Пока же студентам и сотрудникам КузГТУ остается ждать официальных разъяснений. Что стало причиной происшествия и подтвердится ли версия с минированием, станет известно после тщательной проверки спецслужб.

Ранее сообщалось, что пьяный петербуржец «заминировал» салон красоты из-за ссоры с подругой.