Левый ряд, сильный удар: автобус и такси столкнулись в Кемерове

В Кемерове произошло дорожное происшествие с участием общественного транспорта и такси. На улице Тухачевского рейсовый автобус столкнулся с автомобилем «Яндекс Такси», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Фотографию с места аварии в редакцию издания прислал очевидец.

По данным очевидца, все случилось рядом с кинотеатром «Юбилейный», неподалеку от остановки «Энергосбыт». Столкновение произошло в левом ряду. Автобус задел такси передней и боковой частью. Судя по снимку, у белого Renault, оформленного в символике такси, разбита передняя часть. Бампер оторван и свисает, на асфальте разбросаны обломки. Синий автобус в момент съемки стоял рядом.

По данным издания, на данный момент детали происшествия известны исключительно со слов очевидца. Официальной информации от Госавтоинспекции на момент публикации не поступало. Судя по кадрам, предоставленным читателем Сибдепо, рядом с местом происшествия проезжают другие машины. Это позволяет сделать вывод, что движение остановлено не было.

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